مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الثلاثاء، مرتفعا 298.54 نقطة، بما يعادل 3.73%، ليصل إلى مستوى 9150.83 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 347 مليونا و339 ألفا و618 سهما، بقيمة 990 مليونا و43 ألفا و140.347ريال، عبر تنفيذ 49762 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 557 مليارا و281 مليونا و379 ألفا و597.364 ريال، مقارنة بـ 540 مليارا و983 مليونا و450 ألفا و458.510 ريال، في الجلسة السابقة.