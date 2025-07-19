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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح
يمنى عبد الظاهر

وجّه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسائل نارية إلى أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الجدل الذي أثاره الأخير خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حضوره حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، برفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وقال الغندور ، في فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لاعب قبل كده عمل مشكلة كبيرة مع مرتضى منصور علشان ماتش رفض يلعب فيه بسبب موضوع مش لازم نتكلم فيه، وبعد كده سافر الساحل وعمل حادثة، ولما كشفوا عليه لقوه كان واخد حاجة، واتسبب في وفاة مواطن بيعول أسرة، واتحبس شهرين ونص، وكان ممكن يتحبس 5 سنين بسبب القتل الخطأ، وبعدها العيلة وافقت على الدية، ودفع ملايين علشان يخرج، وبعد كده تحصل قضية وربنا يخرّجه منها.. المفروض بعد كل ده يتعظ ويقرب من ربنا ويحمده على النعمة اللي هو فيها، كان زمانه دلوقتي محبوس، وفي أقل من سنة الفريق ياخد إجازة أكتر من شهر، فاخرج وسافر واتفسّح زي ما أنت عايز".

وأضاف: "يعني ينفع تروح تطلب إذن وقت المعسكر علشان تحضر حفلة والناس تلاقيك هناك؟! ده اسمه استهتار وعدم مسؤولية، وبني آدم ما بيتعظش، وبعدين تيجي تقوللي حولوه للتحقيق وغرامة مليون جنيه؟! ده واحد اتحبس شهرين ونص ودفع ملايين علشان يخرج، وقبلها كان عنده معسكر مغلق لماتش مهم في الدوري، قالوله ارجع قالهم مش راجع غير بعد السهرة! وقبلها كان عنده ماتش مهم، ولما عرف إن فيه كشف منشطات، خرج من التشكيل الأساسي، وساعتها مرتضى منصور قال عليه كلام جامد جدًا".

وأتم: “ده شخص لا يتعظ هتفرق معاه مليون جنيه ولا إيقاف ده لازم يتم بيعه ومفيش أمل منه من الالتزام، وإذا كان بعد كل اللي حصله ولسه بيعمل كده برده”.

الزمالك الغندور أحمد فتوح حفل الفنان راغب علامة إمام عاشور النادي الأهلي

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