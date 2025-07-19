غادر المعسكر وحضر حفل راغب علامة.. أزمات فتوح لا تنتهي في الزمالك

أثار أحمد فتوح نجم الزمالك أزمة جديدة داخل الفريق عقب تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ حفل المطرب راغب علامة في الساحل الشمالي بصحبة إمام عاشور نجم الاهلي

وكان نادي الزمالك أعلن ، في بيان رسمي مساء أمس الجمعة، اعتذار اللاعب وخروجه من معسكر الفريق بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة

وأثبت الفيديو المتداول ان أحمد فتوح متواجد رفقة إمام عاشور في حفل راغب علامة

فيديو فتوح في حفل الساحل الشمالي، أشعل المنصات وتم تداوله على نطاق واسع بعد أن تم نشره بدقائق معدودة، حيث أعادت تلك الأزمة الأذهان لدى الجمهور المصري لأزمة فتوح الشهيرة بعد حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة شخص، واتهامه بتعاطي المواد المخدرة.أسعار ال

وفي هذا الصدد، نقدم لكم في السطور التالية أزمات أحمد فتوح من حادث مروع وحبس إلى ظهوره في حفل بالساحل الشمالي مع إمام عاشور.

ونشر إمام عاشور فيديو عبر خاصية ستوري على «انستجرام» يوثق تواجد فتوح بصحبته في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي

واعادت تلك الواقعة ذكريات الحادث الذي وقع يوم 11 أغسطس 2024 حين صدم أحمد فتوح أحد الأشخاص عن طريق الخطأ بالطريق الساحلي (مطروح) بالعلمين، ما أدى إلى وفاة الضحية فورًا في مكان الحادث، ليتم التحفظ على فتوح والسيارة الخاصة به، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والقيادة بسرعة عالية

وبعدها وجه لـ فتوح تهمة تعاطي المواد المخدرة، حيث أثبتت التحريات أن اللاعب قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه «السيد أحمد» وتسبب في قتله خطأ.

تقرر إحالة أحمد فتوح في يوم 15 أغسطس 2024، بقرار من النائب العام إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.