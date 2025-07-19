تعقيدات مالية ومنافسة شرسة تبعد نجم ليفريول عن برشلونة

يبدو أن نادي برشلونة لا ينوي الدخول في مغامرة مالية كبيرة من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، رغم أنه يُعد الخيار الأول لتدعيم الجهة اليسرى في مشروع المدرب الجديد هانز فليك.

ويحظى دياز، صاحب الـ28 عامًا، بإعجاب المدير الرياضي للنادي الكتالوني ديكو، بالإضافة إلى القبول الفني من جانب فليك، إلا أن القيود المالية التي يعيشها النادي، لا سيما في ظل عدم خضوعه لقاعدة "1:1" المتعلقة باللعب المالي النظيف، تمنعه من تقديم عرض يفوق 60 مليون يورو.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن اللاعب أبدى رغبة واضحة في ارتداء قميص برشلونة، وبدأ في الضغط على إدارة ليفربول للرحيل، خاصة في ظل شعوره بعدم التقدير من الناحية المالية، مع تبقي عامين فقط في عقده الحالي.

ورغم ذلك، تصطدم الصفقة برفض قاطع من ليفربول للتخلي عن خدمات اللاعب، وهو ما أُبلغت به الأندية المهتمة، رغم وجود عروض رسمية وصلت بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة البرتغالي ديوجو جوتا المفاجئة شكلت ضربة كبيرة لليفربول، وزادت من تمسكه بدياز، في الوقت الذي دخل فيه نادي بايرن ميونخ على خط المفاوضات، وقدّم عرضًا رسميًا تجاوز 67 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض من إدارة "الريدز".

وبذلك تبقى جميع العوامل الحالية تصعب من مهمة برشلونة في ضم دياز، سواء من حيث المنافسة القوية أو القيود المالية، رغم رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال إلى "كامب نو".