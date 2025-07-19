المصري يغادر إلى تونس لبدء معسكر سوسة استعدادًا للموسم الجديد.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة التونسية، استعدادًا للانتظام في معسكر مغلق بمدينة سوسة الساحلية، والذي يستمر خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل، ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض المصري خلال المعسكر أربع مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الصفاقسي غدًا، الأحد، على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس، ثم يلتقي النجم الساحلي يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، ويواجه الترجي يوم الأحد 27 يوليو.

فيما يواصل المدير الفني نبيل الكوكي اتصالاته لتحديد طرف المباراة الرابعة أمام أحد أندية المستوى الأول في تونس.

وكان المصري قد دعم صفوفه خلال الفترة الماضية بصفقتين جديدتين، حيث تعاقد مع عمر الساعي، لاعب الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى التعاقد مع الجزائري منذر طمين، كما نجح النادي في تجديد عقد لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم.