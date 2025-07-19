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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليو ديانج يطلب تحديد مصيره مع الأهلي

ديانج
ديانج
القسم الرياضي

طلب المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عقد جلسة خاصة مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لحسم مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن موافقته على تمديد وتعديل عقده مرتبط بمكانته في حسابات الجهاز الفني.

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن ديانج أبدى ترحيبه بالبقاء مع الأهلي وتمديد عقده، شريطة التأكد من حاجة المدرب لجهوده، وأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في خطط الفريق، على عكس ما حدث في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أبعده عن التشكيل الأساسي، وهو ما دفع اللاعب للرحيل الصيف الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي الخلود السعودي.

وأوضح اللاعب أنه لا يرغب في الاستمرار كخيار بديل، خاصة مع تكدس خط الوسط بالعديد من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا قوية من أندية خليجية تسعى للتعاقد معه ومنحه دورًا أساسيًا، وهو ما يجعله يفضل الرحيل حال لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي.

من جانبه، أكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن المدرب ريبيرو يفضل الإبقاء على ديانج، بعدما قدم مستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا، عندما تم الاعتماد عليه وظهر بأداء لافت.

ويتواجد ديانج حاليًا مع بعثة الأهلي في معسكر تونس، الذي انطلق يوم الجمعة ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، ويتخلله مباراتان وديتان استعدادًا للموسم الجديد.

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