الزمالك يدرس مصير عمر فرج بعد انتهاء إعارته.. قرار حاسم قريبًا

يترقب المهاجم الفلسطيني عمر فرج، العائد إلى صفوف الزمالك بعد نهاية فترة إعارته مع نادي ديجرفورس السويدي، موقفه النهائي مع الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ويواجه الزمالك قرارًا حاسمًا يتعلق بمستقبل اللاعب، في ظل المفاضلة بين الإبقاء عليه ضمن المشروع الفني الجديد بقيادة المدير الفني يانيك فيريرا، أو تسويقه وبيعه، خاصة في ظل التزامات مالية متبقية من صفقة التعاقد معه.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عمر فرج قادمًا من نادي أيك السويدي، بموجب اتفاق ينص على دفع 500 ألف دولار كقسط أول خلال يوليو 2025، يليه قسط مماثل في يوليو 2026، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى مليون دولار.

ووسط التحديات المالية التي يواجهها النادي، يجد الزمالك نفسه أمام معادلة دقيقة: تقليل النفقات مقابل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعب، سواء على المستوى الفني أو المادي.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني، لحسم الموقف النهائي من استمرار عمر فرج ضمن قائمة الموسم المقبل، أو فتح باب الرحيل أمامه سواء عن طريق البيع أو الإعارة مجددًا.