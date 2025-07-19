سهرة بمليون جنيه.. الزمالك يغرم فتوح ويوقف مستحقاته ويحيله للتحقيق

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك عقب التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لظهور في إحدى الحفلات دون الحصول على إذن.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق، ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى.

وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ48 ساعة المقبلة.