أرسنال يخطئ ويكشف عن صفقته الجديدة قبل الإعلان الرسمي

وقع نادي آرسنال في خطأ غير مقصود، كاد أن يسبق به الإعلان الرسمي عن إحدى صفقاته الصيفية، خلال الميركاتو الجاري.

ففي وقت يقترب فيه النادي اللندني من الكشف عن ضم كريستيان موسكويرا، مدافع فالنسيا، في صفقة تقدر بـ 13 مليون جنيه إسترليني، فوجئ المتابعون بصورة للاعب داخل مقر تدريبات "الجانرز" منشورة عبر الموقع الرسمي للنادي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخطأ وقع بالتزامن مع إعلان آرسنال التعاقد مع نوني مادويكي القادم من تشيلسي، حيث نُشرت صورة موسكويرا عن طريق الخطأ بدلًا من صورة مادويكي.

الصورة التي ظهرت على الموقع بدت وكأنها جزء من مقابلة ترحيبية بالنجم الإسباني الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، رغم أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لم يتم بعد.

هذا الخطأ الفني سرع من انتشار الخبر بين الجماهير، مؤكدًا قرب انضمام مدافع فالنسيا إلى كتيبة ميكيل أرتيتا قبل الإعلان الرسمي المنتظر.