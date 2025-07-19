أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 19 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد وديا .

مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة





فرنسا X ألمانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Mena 1

مواعيد مباريات وديات الأندية



أياكس X كي في ميكيلين – الساعة 3:30 ظهرا

مانشستر يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا

نيس X أجاكسيو – الساعة 4 عصرا

ميوسيلفيتز X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

ريدينج X توتنهام – الساعة 5 مساء

نوتنجهام فوريست X موناكو – الساعة 5 مساء

هانسا روشتوك X أستون فيلا – الساعة 5 مساء

نانت X جونجامب – الساعة 6:30 مساء

بي دبليو لينز X إبسويتش تاون – الساعة 7 مساء

لوهافر X لومان – الساعة 7 مساء

إف إس فرانكفورت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7 مساء

سبورتنج براجا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء

إشبيلية X سندرلاند – الساعة 10 مساء