أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 19 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد وديا .
مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة
فرنسا X ألمانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات وديات الأندية
أياكس X كي في ميكيلين – الساعة 3:30 ظهرا
مانشستر يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا
نيس X أجاكسيو – الساعة 4 عصرا
ميوسيلفيتز X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
ريدينج X توتنهام – الساعة 5 مساء
نوتنجهام فوريست X موناكو – الساعة 5 مساء
هانسا روشتوك X أستون فيلا – الساعة 5 مساء
نانت X جونجامب – الساعة 6:30 مساء
بي دبليو لينز X إبسويتش تاون – الساعة 7 مساء
لوهافر X لومان – الساعة 7 مساء
إف إس فرانكفورت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7 مساء
سبورتنج براجا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء
إشبيلية X سندرلاند – الساعة 10 مساء