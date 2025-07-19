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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تونس ويتخلله مباراتان وديتان

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، استعداداته للموسم الجديد 2025/2026 من خلال معسكر خارجي يُقام حالياً في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري. ويتضمن برنامج الإعداد عددًا من المباريات الودية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.


 

مباراتان وديتان أمام الملعب التونسي والبنزرتي

ضمن خطة المعسكر، يخوض الأهلي مباراتين وديتين، الأولى أمام الملعب التونسي يوم 21 يوليو، والثانية أمام البنزرتي يوم 25 يوليو. وتهدف هذه اللقاءات إلى الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني وتطبيق خططه التكتيكية قبل انطلاق الموسم.


 

وصول البعثة إلى تونس بعد ختام التدريبات في القاهرة

وكان الفريق قد اختتم تدريباته في القاهرة يوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل أن تغادر البعثة إلى تونس في اليوم التالي لبدء معسكر الإعداد. وأشرف ريبيرو على وضع برنامج شامل للمعسكر يتضمن تدريبات بدنية وفنية متنوعة.


 

قائمة الأهلي في معسكر تونس


 

ضمت القائمة 27 لاعبًا، من بينهم:


 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا
  • الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، عمر كمال، أشرف داري وغيرهم
  • الوسط: ديانج، بن رمضان، تريزيجيه، أفشة، زيزو، كوكا
  • الهجوم: بن شرقي، محمد شريف، نيتيس جراديشار، حمزة عبد الكريم


 

غيابات مؤثرة لأسباب متنوعة

يغيب عن المعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، ووسام أبو علي بسبب خلافات تتعلق بمستقبله مع النادي، إضافة إلى أحمد عبد القادر بقرار فني. كما استُبعد كريم نيدفيد ومصطفى مخلوف بسبب قرب رحيلهما، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب


 

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