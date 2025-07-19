زيزو يشارك جمهوره صورا من تدريبات الأهلي في تونس

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر زيزو من تدريبات الأهلي في تونس استعداداً للموسم الجديد،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيه.

وكان قد وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة، قبل بداية استعداداته مع الفريق، لانطلاق الموسم الجديد.



ونشر زيزو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة بقميص الأهلي، تحت تعليق: "إنهم يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

تجدر الإشارة إلى أن زيزو كان قد انضم إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الجارية، قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

ويخوض الأهلي معسكرًا استعداديًا في تونس، قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينافس فيه محليًا وقاريًا.