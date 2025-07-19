"ايه اللي أنا شايفه ده".. الغندور يوجه رسالة غامضة

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة غامضة بعد الأحداث الأخيرة بشأن أزمة وسام أبو علي مع ناديه الأهلي، وتدخل الاتحاد الفلسطيني لدعم اللاعب الفدائي.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أصدر بيانًا رسميًا قبل قليل أبدى فيه انزعاجه من تعرض وسام أبو علي بحملات ضد اللاعب، ومطالبة اتحاد الكرة بحماية اللاعب، قبل أن يقوم بحذف البيان في أقل من عبر صفحته الرسمية.

وكتب خالد الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إيه اللي بيحصل ده إيه اللي أنا شايفه ده لا لا أهدى شوية".

وربطت بعض الجماهير رسالة الغندور بأزمة وسام أبو علي، حيث علقوا كالتالي، قال أحدهم: “كابتن بندق اللي بيزعل لما جمهور الأهلي يشن حملات عليه بيتريق وشمتان مع إنه عارف أن موقف الأهلي قوي يا خالد انت مفروض لاعب دولي سابق وشخص كبير وكلمتك بتتشاف خليك عاقل مش هقول اكتر من كده”.

وأضاف آخر: “الموضوع مش محتمل خفه دم او تشويق عشان ده هيزيد من الموضوع وناس ضعيفه للاسف هدخل كله في بعضه وفلسطين وشعبها الحر المناضل فوق راسنا. الموضوع كله مع لاعب الأهلي له حق فيه وعارضه للبيع بس بسعر مناسب مش أكتر وكمان نزل منشور لمحبي الاهلي بفسلطين موافقين ع تصرفات النادي وده حقه بس للأسف وسام من النوع بيضغط ودي سياسته وكمان هو مش هامه القضيه اصلا ده بيسعي ياخد الجنسيه الأمريكية”.

وكتب ثالث: “ولعها وسام نفس موقف زيزو ونشوف إعلامنا الجميل هيقول أي”.