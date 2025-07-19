موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس

يستعد فريق الأهلي بقيادة الإسبانى ريبيرو للموسم الجديد من خلال معسكر الفريق بتونس حيث سيخوض مباراتين وديتين

ومن المقرر أن يواجه الاهلى الملعب التونسي يوم 21 يوليو الجاري بينما تقام المباراة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته، أمام البنزرتي التونسي.

ووصلت بعثة الأهلي امس إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم