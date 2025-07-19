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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة في شرط الزمالك لبيع حسام عبدالمجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، مفاجآة بشأن موافقة نادي الزمالك في التفريط بنجم الفريق حسام عبدالمجيد، خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا نمانع بيع حسام عبد المجيد في الموسم المقبل ولكن بشرط وصول عرض مادي مناسب”.

يعد عبدالمجيد أحد العناصر الأساسية في خط دفاع الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق القريب، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توصل مسؤولي القلعة البيضاء لاتفاق مع حسام عبدالمجيد على تمديد تعاقده، والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عبدالمجيد جمعته جلسة منفردة مع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك خلال الساعات الماضية، ووافق خلالها على تمديد تعاقده على أن يتم تعديل الراتب، مؤكدا أنه ينتظر فقط التقدير المناسب من الزمالك.

ونفى عبدالمجيد وجود أي مفاوضات مع الأهلي خلال الفترة الحالية، وأكد أنه لا يفكر في الاحتراف باعتباره «كوبري» من أجل العودة للأهلي، لأنه يطمح لكتابة تاريخ في الزمالك.

حسام عبد المجيد عرض مادي مناسب بنجم الفريق الزمالك الأهلي

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