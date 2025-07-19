عبد الناصر محمد ينفي شائعات غياب فتوح عن معسكر الزمالك

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن ما تردد مؤخرًا بشأن انقطاع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، عن معسكر الزمالك المُقام حاليًا في العاصمة الإدارية، لا يمت للحقيقة بصلة. وشدد على أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي منذ انطلاق المعسكر، وكان ملتزمًا بكافة التعليمات الفنية والإدارية.

إذن مسبق من الجهاز الفني بسبب ظرف عائلي

وأوضح مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن فتوح حصل على إذن رسمي من الجهاز الفني لمغادرة المعسكر مؤقتًا، وذلك نظرًا لمرور عمه بوعكة صحية استدعت وجوده بجانبه. وأضاف أن خروج اللاعب كان بإذن وتنسيق مسبق، ولم يكن نتيجة أي خلاف أو تقصير من جانبه.

برنامج تأهيلي وعودة مرتقبة

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي وضعه الجهاز الطبي، ضمن خطة الحفاظ على جاهزيته البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد. ومن المتوقع أن يعود فتوح للانتظام الكامل في تدريبات المعسكر خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي واطمئنانه على حالة قريبه الصحية.

لا خلافات داخل الفريق

واختتم مدير الكرة تصريحاته بالتأكيد على التزام فتوح الكامل داخل الفريق، نافيًا وجود أي خلافات بينه وبين الجهاز الفني أو أي من زملائه اللاعبين. وأكد أن اللاعب لم يفتعل أي مشكلات مؤخرًا، ويُعد من العناصر الملتزمة التي يعتمد عليها النادي في المرحلة المقبلة



