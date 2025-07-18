تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ علي رحيل أحمد عبد القادر لـ الزمالك

تفاعل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، بالنادي الأهلي، على أزمة أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي، وأنباء رحيله إلى نادي الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: "أحمد عبدالقادر يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا ولاعب كويس ممكن فرصته في اللعب في الأهلي مش أحسن حاجه لكن هو لاعب كويس جدًا".

وأضاف: "اللاعب لو اختار طريق غير طريقي لا يضرني كنادي ممكن تحصل هزة شوية لكن برجع بسرعة".

وتابع: "أي لاعب يختار طريق غير طريقي أو صفحة أو كتاب غير كتابي يلا بالسلامة، لو أنا اللي متجاهل اللاعب يبقى هندم عليه ليه".

وواصل: "لو لاعب كويس مثل حمدي فتحي اختار بيراميدز عمري ما هغير رأيي فيه كلاعب كرة".

وأكمل: "علشان كده بقول للمرة المليار خد حقوق النادي واللي عايز يمشي بالسلامة".

وأتم: "بيراميدز منافس قوي جدًا لكن لا يخوف الأهلي، والأندية الجماهيرية هي اللي بتصنع الفارق".

يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، بعد تمسك اللاعب بالرحيل بشكل نهائي، ورفضه فكرة الإعارة، وسط أنباء تشير إلى دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.