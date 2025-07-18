المصروفات الدراسية لكليات الجامعات الأهلية في تنسيق 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025 عن مصروفات الجامعات الاهلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، وتعد الجامعات الاهلية في مصر منافس قوي من حيث تقديم برامج دراسية مميزة ومصروفات دراسية ذات تنافسية عالية غير هادفة للربح.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه

طب الأسنان: 130،000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه

الهندسة: 70،000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه

كلية العلوم: 60،000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه.

جامعة القاهرة الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

وأكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيأتي لاحقا على قبول الطلاب بالبرامج الدراسية التي يصدر القرار الوزاري ببدء الدراسة بها، وبعد إعلان نتيجة تنسيق القبول للجامعات الأهلية، وقد تقرر أن يتم السداد على دفعتين لتيسير الإجراءات.

وتشدد جامعة القاهرة الاهلية على المتعاملين معها ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للجامعة للحصول على المعلومات الدقيقة. وفيما يلي روابط الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني:

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك: https://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfr

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية : https://cnu.cu.edu.eg/