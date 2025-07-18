انتقال حر.. الجونة يحسم صفقة أيمن أشرف استعدادًا للموسم الجديد

نجح نادي الجونة في التعاقد مع المدافع أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الماضي، ليصبح أحد تدعيمات الفريق الساحلي للموسم المقبل.

كانت إدارة الجونة قد توصلت لاتفاق نهائي مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لينضم رسميًا إلى صفوف الفريق، بعد مشوار طويل مع الأهلي ثم البنك الأهلي.

وانتظم أيمن أشرف مؤخرًا في تدريبات الجونة الجماعية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الممتاز، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه العقود بشكل نهائي.