بيكح تراب.. نقيب الفلاحين: المزارع يُعاقب على زيادة الإنتاج.. ونطالب بـ 3 أنواع من الدعم

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المزارع المصري يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية ناتجة عن تراجع العائد المالي مقارنة بالجهد والتكلفة، واصفاً الوضع الجاري بقوله: "أستطيع القول بصوت عالٍ إن الفلاح بيكح تراب ومش مبسوط".

وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «حلوة بلادي»، أن المزارع بات وكأنه "يُعاقب على كثرة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من المحاصيل تتسبب في انخفاض أسعار البيع إلى مستويات تجعله يبيع بخسارة، على الرغم من مضاعفة جهوده وإنتاجيته.

وطالب نقيب الفلاحين المسؤولين والجهات المعنية بسرعة الجلوس لبحث حلول عاجلة لأزمات المزارعين، مشدداً على أن الفلاح يحتاج في الوقت الحالي إلى 3 أنواع من الدعم؛ يأتي على رأسها الدعم المادي سواء كان نقدياً أو عينياً لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الدعم الإرشادي لتوجيه المزارعين نحو الطرق الأنسب التي تضمن هامش ربح عادل، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي والمساندة والوقوف بجانبه.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الفلاح يمثل نصف الدولة المصرية وعمادها الأساسي، قائلاً: "لو الفلاح بقى كويس الدولة كلها هتبقى 100 100"، مشدداً على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية للمزارعين هو الضمان الحقيقي للأمن الغذائي القومي.