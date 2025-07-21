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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آدم كايد: أطمح لتحقيق جميع البطولات مع الزمالك

آدم كايد: "أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوي
آدم كايد: "أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات الفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال آدم كايد: "أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية، التي تضرب أفضل الأمثلة في مساندة الفريق باستمرار".


كشف الإعلامي أحمد حسن عن إعلان النادي الزمالك التعاقد رسمياً مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي .

وكتب أحمد حسن :"أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر".

أعرب مصطفى نجم الزمالك السابق، عن إعجابه الكبير بإمكانيات اللاعب الفلسطيني الشاب آدم كايد، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية وشخصية تؤهله للنجاح والتألق داخل صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

اهتمام منتخب فلسطين وكفاءة فنية متميزة

وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، أوضح نجم أن اللاعب لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بفضل مستواه المتطور، مشيرًا إلى أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلى جانب قدرته على أداء دور صانع الألعاب، مما يمنح الفريق تنوعًا تكتيكيًا مهمًا على أرض الملعب.

الإعلامي أحمد عبد الباسط آدم كايد لاعب الزمالك الجديد الزمالك فريق بريدا الهولندي

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