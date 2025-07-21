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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: 5 صفقات جديدة على أبواب الزمالك

مدحت شلبي
مدحت شلبي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن 5 صفقات جديدة على أبواب نادي الزمالك، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بخلاف التعاقدات التي أبرمها مسؤولو الأبيض.

وقال مدحت شلبي في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة “إم بي سي مصر 1”: "الزمالك يعمل حاليا على 5 صفقات جديدة، وهي محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، ومحمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد ربيع من البنك الأهلي، وحسام الصادق، لاعب اتحاد التواركة المغربي، حامد حمدان من بتروجيت".

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وآدم كايد لمدة 3 مواسم قادمًا من بريدا الهولندي، بجانب تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

مدحت شلبي 5 صفقات جديدة الزمالك محمد علاء مدافع زد وأحمد ربيع من البنك الأهلي اتحاد التواركة المغربي بتروجيت الاتحاد السكندري

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