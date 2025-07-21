أيمن منصور: الرمادي وضع السكينة على رقبته بتدريب الزمالك

أشاد أيمن منصور لاعب الزمالك السابق، بتجربة أيمن الرمادي الزمالك المدير الفني السابق للأبيض.



وقال منصور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: التقليل من أيمن الرمادي عندما تولي تدريب الزمالك غير مبرر.



وأضاف: ايمن الرمادي لابد أن نأخذه في حضننا بسبب تحقيقه بطولة في وقت صعب للغاية على حساب بيراميدز.



وتابع: ايمن الرمادي له فكر مميز وهو من جلب بطولة كأس مصر للزمالك، وتولى تدريب الزمالك في وقت حط السكينة على رقبته وحقق كأس مصر

وواصل: أيمن الرمادي نجح في فترته في تدريب الزمالك ولم ارى اي مبرر للهجوم عليه من بعض رموز الزمالك.



واختتم ايمن منصور تصريحاته قائلا: كامل احترامي وتقديري لبعض قدامى الزمالك الذين قللوا من أيمن الرمادي ولكن المدرب نجح مع الزمالك وحقق بطولة بفضل فكره التدريبي المميز.