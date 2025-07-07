أيمن الرمادي مخاطبا جماهير الزمالك: حصلت على مستحقاتي كاملة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن خطاب أيمن الرمادي لجماهير نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أيمن الرمادي :"

بسم الله الرحمن الرحيم - بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلي الله نتوكل اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين

وأضاف :"تذكرت قبل ان أكتب هذا الموضوع شخص ألتقيته من قبل في الأمارات وأصبحنا بعدها أصدقاء وهو المرحوم طه بصري رحمة الله عليه تذكرت هذا النموذج من الخلق الرفيع هذا النموذج أفتخر بمعرفته وصداقته ففي وجهه تشعر بعظمة تاريخ الزمالك وفي روحه وبشاشه وجهه تشعر بقيمة الزمالك وفي تربيته ودماثة خلقه تشعر بقيمه وعراقه تربية عظيمه بين جدران عتيقه عمرها فوق ال 100 سنه هذا النموزج المشرف أتمني أن نسير علي خطاه في أخلاقه فأن لم نستطع فعلي الأقل أن نأخذ منه صفه من صفاته الحميده".

وتابع :"وبعد أن عطرنا الموضوع بذكري رجل أفتخر بصداقته

أن الأوان أن أدلي بدلوي".

وأكمل :"الأن يعني الأن لقد حان الوقت وبعد أن كنت متحفظ بسبب خوفي من أن يقال عني أنني أجامل نادي الزمالك العريق حتي أحصل علي مستحقاتي ويقال عني ماليس في وحتي لا تكون هناك شبهه لأن ديننا الحنيف وصانا بأن نتجنب موضع الشبهات والأن قد حصلت علي مستحقاتي كامله وأصبح ليس لي عند نادي الزمالك إلا الحب والود والأحترام وقد تحررت من قيد في رقبتي حتي لايظن أحد أني أجامل نادي الزمالك حتي أحصل علي مستحقاتي هذا القيد الذي كان يغل رقبتي ويلجم لساني وهو أن أتجنب موضع شبهه أن يظن البعض أني كلماتي مجامله للبعض لكي أحصل علي مستحقاتي

وأن الأوان وبعد أن ذال سبب صمتي أن أعلن للجميع ".

وأكد :"أولآ لكل طفل لكل شاب لكل رجل مسن زملكاوي لابد أن تثق أن ناديك فناديك عظيم وتاريخه يمتد لأكثر من مائة سنه لم ولن يمحي هذا التاريخ بجرة قلم فعليك أن تفتخر بناديك ورموزك ".

وأستكمل :"ثانيآ لكل شخص يعمل عملآ أداريآ أو فنيآ منتسب لنادي الزمالك تذكر دائمآ أنك كسبت من ناديك مئات الأضعاف مما أعطيت للنادي وعليك الأن رد الدين الذي في رقبتك تجاه ناديك وأسمي درجات الوفاء هو أن تكون وفي دون مصلحه أو منصب فأذا جاء المنصب فلابد أن تكون معطاء حتي تكون كبير في عيون الجميع وأذا لم يكن لك منصب فتذكر دائمآ فضل النادي عليك فساند من يعمل في المنصب بقلبك وليس بشعارات وتذكر دائمآ قيمة الكابتن طه بصري والكابتن أبورجيله وكثير من الأمثله ليس مجاله ذكرهم فهم بفضل الله كثر".

وأكمل :"ثالثآ مجلس أدارة النادي الحالي وكل المجالس السابقه لايشك أحد أبدآ في حبكم للنادي لكن الحب وحده لايكفي فأي شخص موجود علي الكرسي الأن عليه أن يتفاني في العمل ولاييأس من اي شيء سواء كان نقص في الموارد أو أي شييء أخر فطريق الألف ميل يبدأ بخطوه وعليكم بالعمل وعدم اليأس فالعمل ثم العمل ثم الأجتهاد وعلي قدر أجتهادكم تأكد أن الله لايضيع أجر من أحسن عملآ ودائمآ تذكر عظمة تراثنا الإسلامي في مقولة أعقلها وتوكل ،رابعآ أبنائي وأخواني اللاعبين أنتم تمثلوا الزمالك وكفي تذكروا هذا جيدآ أنتم تمثلوا الزمالك بعراقته وكفي".

وكشف :"خامسآ وختامها مسك جمهور الزمالك العظيم الوفي

كل من عمل أو لعب للزمالك ومنهم أنا شخصيآ أخذ مقابل ما أعطي أضعاف مضعفه سواء بتقدير مادي أو بتقدير أجتماعي أيضآ يؤدي في النهايه إلي تقدير مادي الجميع خير الزمالك عليه الكل بدون أستثناء أخذ من النادي العريق مئات الأضعاف مما أعطي إلا أنتم أنتم بحر من العطاء والوفاء تفتخروا به أمام الأجيال القادمه فكم شخص وفر من قوت يومه حتي يدبر ثمن تذكرة مباراه وكم شخص بكي من الفرحه أو الحزن علي ناديه الذي يعشقه وكم شخص منكم تحمل جماهير الفرق المنافسه ودافع عن ناديه بأستماته صدقوني الأنتماء شيء جميل وطبع أصيل لكن وفائكم تخطي حدود الأنتماء بكثير فأنتم علي رؤسنا تاج ثقوا في ناديكم ثقوا في لاعبيكم ومن حقك الكامل دون نقصان أن تنتقد أي عمل لأن أنت الوحيد صاحب النادي لأنك أنت الوحيد الذي تعطي دون مقابل

وقال :"أما أنا وأنا الأن خارج أي منصب

فأعد الجميع أنني بقدر ما أستطيع سأساعد أي شخص يعمل لمصلحة النادي سواء بالنصح أو المشوره وأعد الجميع أنني سأحاول جاهدآ أن أتحلي ببعض من صفات حبيبي رحمة الله عليه كابتن طه بصري".

وختم :"أتمني لكم التوفيق والنجاح

ملاحظه هامه الفتره القادمه بأذن الله ستكون فتره قد أكون في مكان أخر لأن هذا عملي وسوف أخلص لمكاني الجديد بكل شرف وجديه ولكن ليس معني ذلك أنني أنسي هذا النادي العظيم بجمهوره الوفي العظيم فأنتم دومآ ستكونوا في القلب".