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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف تفاصيل تقرير أيمن الرمادي في الزمالك بعد الرحيل

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
محمد سمير

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل التقرير الفني الشامل الذي قدمه المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أيمن الرمادي، إلى مجلس إدارة النادي عقب إعلان رحيله، والذي تضمن عددًا من التوصيات الفنية والإدارية المهمة.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أوصى الرمادي في تقريره بالاستغناء عن المدافع المغربي صلاح مصدق، مؤكدًا أن الفريق لا يحتاج إلى خدماته، في ظل وجود عناصر قوية في مركز قلب الدفاع مثل الونش، حسام عبد المجيد، وبديلهما مصطفى الزناري، وأحمد حسام، مطالبًا بتسويق اللاعب والتعاقد مع مدافع أجنبي يُضيف جودة للفريق.

وتابع:" كما شدد على ضرورة تجديد عقد عبد الله السعيد، واصفًا إياه بـ "اللاعب المحترف من الطراز الأول"، نظرًا لالتزامه الفني والسلوكي،بالإضافة إلى مطالبته بالإبقاء على شيكابالا حتى نهاية عقده، معتبرًا أن دوره يتجاوز حدود الملعب إلى غرفة الملابس حيث يحظى باحترام وتقدير جميع اللاعبين.

وأضاف:" كما أوصى الرمادى بضرورة تمديد عقد محمد السيد،معتبره من العناصر الشابة التى تمثل مستقبل الفريق الأبيض مؤكداً أنه إمكانياته تؤهله للعب أساسي فى الفريق،بل إمكانياته تتفوق على زميله نبيل عماد "دونجا"،كما أوصى باستمرار سيف جعفر.

وأكمل:" الرمادي إلى دعم الثنائي نبيل دونجا ومصطفى شلبي، مشيرًا إلى أنهما من العناصر المهمة داخل الفريق، لكن تأثر مستواهما مؤخرًا بسبب الضغط الجماهيري،كما أثنى على مستوى محمد صبحي، معتبرًا إياه الحارس رقم واحد في مصر حاليًا.

واستطرد:" الرمادي أن الزمالك يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، لكن الفريق بحاجة إلى تنظيم داخلي أكبر ودرجة أعلى من الاحترافية في الإدارة الفنية والتعامل اليومي مع اللاعبين.

وأردف:" في إطار بناء الشخصية القيادية داخل الفريق، رشح الرمادي الثنائي الونش ومحمد شحاتة لتولي شارة القيادة في المستقبل، وأبدى إعجابه الشديد بـ عمر جابر، واصفًا إياه بأنه من "أذكى الأظهرة في مصر" ويتمتع بهدوء يُجنبه الأزمات.

وتابع:" في توصياته الإدارية، طالب الرمادي بـ رحيل الجهاز الطبي والإداري بالكامل، باستثناء الدكتور محمد أسامة، الذي أشاد بكفاءته، لكنه تحفظ على أداء الفريق المعاون له.

وقال الغندور:" كما سلم المدير الفني السابق خطة فنية كاملة لتوحيد طريقة اللعب داخل الفريق الأول، تشمل أسلوب التدريب واختيار الطاقم المعاون، مشددًا على أن دور لجنة التخطيط يجب أن يكون استشاريًا فقط، على أن يتولى مجلس الإدارة الملف التخطيطي.


وأضاف:" طالب الرمادي، مجلس الإدارة بإنشاء قاعة محاضرات متميزة وعلى أعلى مستوى لتأهيل اللاعبين ذهنيًا وتكتيكيًا، إلى جانب إنشاء مخزن خاص لحفظ الأدوات والمعدات الرياضية بشكل منظم وآمن.

وتابع:" أكد الرمادي، في تقريره المقدم للمجلس، على ضرورة تغيير الملاعب الحالية، مشددًا على أنها لا تصلح لممارسة كرة القدم، وتُعد سببًا مباشرًا في تعرض عدد من اللاعبين للإصابات خلال التدريبات والمباريات.

وشدد الرمادي في تقريره على أن تحسين البنية التحتية يُعد خطوة أساسية في طريق بناء فريق قوي قادر على تحقيق نتائج إيجابية، مطالبًا بسرعة التحرك للحفاظ على سلامة اللاعبين ورفع مستوى الأداء.

واختتم الغندور:" الرمادي أنهى تقريره بتحذير صريح للمجلس من بعض الأسماء المحسوبة على النادي، والذين وصفهم بأنهم "يعملون على هدم استقرار النادي"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات واضحة لحماية الكيان.

الزمالك أيمن الرمادي صلاح مصدق الونش حسام عبد المجيد

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