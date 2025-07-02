شيكابالا يوجّه رسالة لـ رئيس الجهاز الطبي السابق للزمالك .. ماذا قال؟

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق بالنادي، عقب إعلانه الرحيل.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد 8 سنوات من الإخلاص والعطاء، يختتم الدكتور محمد أسامة مشواره في المرحلة الحالية كرئيس للجهاز الطبي في نادي الزمالك".

وتابع: "قدّمت الكثير للنادي وللاعبين، وهتفضل دايمًا علامة مميزة في رحلتنا، بكل ما فيها من تفانٍ وإخلاص. كل التوفيق في الخطوة القادمة، وإن شاء الله يكون لينا لقاء قريب في بيتك الكبير، الزمالك".

شيكابالا يودع طبيب الزمالك

وكان قد أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك رحيله عن منصبه في الفترة الحالية.

وكتب محمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك, قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.

كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لكل اللاعبين والاجهزه الفنيه علي مدار سنوات والجهاز الإداري ورجال المهمات.

وأضاف :" أشكر بكل حب أفراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويله".

واختتم:" اخيراً مافيش كلام ممكن يوصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك علي كل الحب والدعم. شكرا جزيلا لكل فرد فيكوا، هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله شكرًا على الثقة والدعم".