كأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويوفنتوس

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس المقامة على ملعب “هارد روك” ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد كان الأكثر استحوذًا على الكرة خلال مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 57%، وسدد 8 كرات منها 4 على مرمى يوفنتوس.

في المقابل، سدد يوفنتوس 4 تسديدات منها كرة يتيمة بين القائمين والعارضة.

بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: أرنولد – روديجر - تشواميني - هويسين - فران جارسيا

الوسط: فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس - جونزالو جارسيا

تشكيل يوفنتوس



حراسة المرمى: جريجوريو

الدفاع: كاولو - روجاني - كيلي

الوسط: كوستا - لوكاتيلي - تورام - كامبياسو

الهجوم: كونسيساو - يلدز - كولو مواني

وسيحصل الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، على مكافأة مالية قدرها 13.1 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).