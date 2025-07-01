ميدو يعلن اعتذاره عن منصبه في الزمالك ويعود لتقديم أوضة اللبس

أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاره عن الاستمرار في منصب عضو لجنة التخطيط بقطاع كرة القدم في نادي الزمالك، مؤكدًا أنه سيظل دائمًا أحد أبناء النادي المخلصين.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"لكل حكاية نهاية، إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك. قبلت المهمة في وقت حرج من أجل المساعدة على تجاوز الأزمة التي مر بها النادي، ونجحنا في العمل على ملفات التعاقدات وتأسيس إدارة رياضية محترفة تمهيدًا لمستقبل أكثر استقرارًا."

وأضاف: "آن الأوان لترك المجال للإدارة الجديدة للعمل بحرية وتحقيق الأهداف المرجوة، وأعتذر عن تولي أي منصب إداري رسمي أو استشاري في الوقت الحالي، مع كامل دعمي للنادي."

كما وجّه ميدو شكره لأعضاء اللجنة، وهم: عمرو الجنايني، حازم إمام، وحسين لبيب، مشيدًا بدورهم في واحدة من أصعب الفترات بتاريخ النادي.

وفي ختام رسالته، أعلن ميدو عودته لتقديم برنامجه الرياضي "أوضة اللبس" على شاشة قناة "النهار"، مؤكدًا أن البرنامج سيكون نقلة نوعية في الإعلام الرياضي المصري، وموضحًا أنه حرص على عدم الجمع بين المنصب الإداري والعمل الإعلامي لتجنب تضارب المصالح.