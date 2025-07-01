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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاولات لإبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة محمد صبحي

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي بيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين من الفريق السماوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفض إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين.

وأضاف: من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير.

وأكمل: الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية.

نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك الزمالك بيراميدز أسامة جلال محمد رضا بوبو

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