شطة: أكاديمية الأهلي الداعم الأول لقطاع الناشئين

اكد محمد عبد المنعم شطة، نائب المدير الرياضي لأكاديمية الأهلي لكرة القدم، إن قطاع الأكاديميات يشهد تطورًا كبيرًا من موسم لآخر، لمواكبة حجم الإقبال من المشتركين، الذي يتزايد باستمرار، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي بلغ عدد مشتركيه أكثر من ١١ ألف لاعب.

وكشف شطة عن انطلاق الموسم الجديد بشكل كامل اليوم في جميع أفرع الأكاديمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم وتعاون كبير بين قطاعي الأكاديمية والناشئين، أسفر عن انضمام أكثر من لاعب ومدرب لقطاع الناشئين خلال الفترات الماضية، والذي يعد تكليلًا لحجم الجهود المبذولة بالأكاديمية، وانعكاسًا لدورها الراسخ كمفرخة لقطاع الناشئين، ومورد دعمه الأول.

وقال إن وجود العديد من الأنشطة المختلفة بالأكاديمية على مدار الموسم، للعمل على صقل المواهب وتنمية المهارات، وإكساب اللاعبين خبرات الاحتكاك والمنافسة، مع وجود تقييم دوري، لتتبع مدى تطور اللاعب واستيعابه الشخصي والفني والبدني لهذه المنافسات.

وأضاف: نحرص في قطاع الأكاديميات على المشاركة في دوري القاهرة، ونجحنا الموسم الماضي في تحقيق المركز الأول في مختلف المراحل العمرية، كما ننظم بطولات مختلفة تحمل أسماء نجوم النادي السابقين، تكريمًا لمسيرتهم، وهو نهج تميزت به الأكاديمية طيلة السنوات الأخيرة.

واختتم شطة حديثه بالتأكيد على وجود خطة كبيرة للتوسع في أكاديميات الأهلي خارجيًّا من ضمنها إنشاء فروع في زيمبابوي ونيروبي، كما تلقى النادي عروضًا لافتتاح أكاديميات في السعودية والكويت والبحرين وعمان، وتقرر افتتاح العديد من الفروع في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار استراتيجية كبيرة لتوسيع قاعدة الأكاديمية داخل وخارج البلاد.