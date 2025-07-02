أمير هشام يكشف مفاجآت في صفقة الأهلي لضم نجم سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات حول مفاوضات النادي الأهلي، لضم لاعب سيراميكا كليوباترا محمد شكري.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “هناك بعض الأمور المتبقية قبل حسم صفقة انتقال محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا إلى النادي الأهلي”.

وتابع: “نادي سيراميكا يريد ضم بعض لاعبين من الرباعي عمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر ورضا سليم ومحمد عبد الله بينما كريم وليد نيدفيد سيحصل على الاستغناء الخاص.. مسئولو سيراميكا رفضوا فكرة ضم خالد عبد الفتاح”.

وأضاف: “الأهلي يقترب من ضم محمد شكري، ولا زالت الاتفاقات لم تُحسم بعد، والصفقة سوف تحسم خلال وقت قليل جدًا”.