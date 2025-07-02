شروط الأهلي لرحيل وسام أبو علي بعد ضغوط وكيله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك ضغوط كبيرة من جانب وسام أبوعلي مهاجم الأهلي ووكيله، على إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بقيادة محمد يوسف المدير الرياضي، في إطار رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة احترافية خارج مصر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: وكيل وسام أبوعلي يؤكد لمحمد يوسف على رغبة المهاجم في الرحيل عن مصر في ظل تواجد عدد من العروض. والمدير الرياضي بالأهلي كان يؤكد لهم أنه سوف يتم حسم الملف بعد الاجتماع مع الكابتن الخطيب والمدير الفني.

وأضاف: بعد مناقشة فكرة رحيل وسام أبوعلي تم رفض رحيله في ظل وجود رغبة داخل النادي في الاستمرار بحصد الألقاب، بالإضافة للعروض المالية التي لم ترتقي لمطالب وطموحات القلعة الحمراء حيث تراوحت تلك العروض ما بين 3.5 إلى 5 مليون دولار، والنادي لن يوافق على بيع اللاعب بأقل من 9 إلى 10 مليون دولار، ولو الأرقام أقل من ذلك لن يتم الموافقة.

وأكمل: لو أراد وسام أبوعلي الرحيل لابد أن يعمل وكيل أعماله جيدًا على جلب عروض مالية بالمبالغ المطلوبة من جانب النادي الأهلي.. وبنسبة كبيرة لو تلقى اللاعب عرضًا كبيرًا فأن النادي سوف يوافق على رحيله.