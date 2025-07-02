شكري يقترب من الأهلي.. وسيراميكا كليوباترا يسعى لضم ثنائي ضمن الصفقة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك بعض الأمور المتبقية قبل حسم صفقة انتقال محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا إلى النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: نادي سيراميكا يريد ضم بعض 2 لاعبين من الرباعي "عمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر ورضا سليم ومحمد عبدالله"، بينما كريم وليد نيدفيد سيحصل على الاستغناء الخاص.. مسئولي سيراميكا رفضوا فكرة ضم خالد عبدالفتاح.

وأضاف: مسئولو زد أيضا لديهم تحفظ أيضا على فكرة ضم خالد عبدالفتاح، ويرغبون في ضم 2 لاعبين ضمن صفقة العش، وهناك بعض الأسماء المرشحة منهم أحمد رضا ورضا سليم، ولازال الجدال مستمر حول رحيل بعض اللاعبين من الأهلي إلى زد أو سيراميكا.

وزاد: الأهلي يقترب من ضم محمد شكري، ولازالت الاتفاقات لم تُحسم بعد، والصفقة سوف تحسم خلال وقت قليل جدًا.