أيمن الرمادي: لا شكاوى ضد الزمالك وتقريري سري ومحترم

حرص أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك على إصدار بيان يوضح فيه حقيقة تفكيره في شكوى الأبيض بسبب مستحقاته بجانب توضيح بعض الأمور الخاصة بالفريق واللاعبين .

وكتب الرمادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":

"بسم الله الرحمن الرحيم - بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلي الله نتوكل اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين الحقيقه لقد تابعت بعض مايثار من أخبار عن فترة عملي بنادي الزمالك العريق الجميل بجمهوره الوفي العظيم الذي أحببته من أعماق قلبي وساندني أمام كل الصعوبات حتي جعلني بفضل الله وبفضل هذا الجمهور الوفي العظيم أتغلب علي مجموعة التحديات والصعوبات ووجدت مجموعة أخبار سواء عني شخصيآ أو عن تقريري أستغربت منها فأغلب مانشر أو قيل فيه مغالطات كبيره والحقيقه لا أعرف لماذا هذا الكم من المغالطات والحقيقه الوحيده فيما يلي

1- أثير أنني سوف أشتكي نادي الزمالك بسبب مستحقاتي وهذا أمر عار من الصحه وأفتراء ولم تكن في نيتي أبدآ أن ألجأ إلي ان أشتكي أبدآ نادي الزمالك لسببين السبب الأول أنه يعز علي أن يغضب مني جمهور نادي الزمالك المتمثل في أبن صغير كأبني محب لنادي الزمالك ولا أخ لي وصديق عاشق للفانله البيضاء ولا أب لي شاخ وكبر ومازال روحه متعلقه بنادي الزمالك كيف أخسر كل هؤلاء وماهي هذه الدراهم المعدودات التي تخسرني حب كل هؤلاء وكان من باب أولي أن أقبل العرض الأماراتي قبل المجيء للزمالك وفضلت أن أخوض تجربه قصيره مع الزمالك ولذلك تعاقد النادي الأماراتي بعد أعتذاري لهم مع مدرب أجنبي وكنت واثق بفضل الله من النجاح مع الزمالك ومن أول يوم أعلنت للاعبين والكل شاهد انني قلت لهم بفضل الله سنحصل علي كأس مصر وكنت أتحمل أمام الجميع مسئولية أي أخفاق للفريق في أول مبارتين لي معهم ورفعت أي ضغط عن أي لاعب لأني أعرف كفاءة وقيمه اللاعبين وكنت أدرك أن من خلفه جمهور كجمهور الزمالك لو عمل بجد لن يفشل

السبب الثاني أن مجلس الأداراه كان في منتهي الأحترام معي في موضوع مستحقاتي وكل مافي الأمر هو طلب مني الصبر شويه أيام لظروف النادي وأنا تقبلت الوضع

2- أثير أيضآ أنني قدمت تقريري للأداره وأجتهد كثير من الناس وتطوعوا بسرد مافي التقرير وللأسف كله كلام مغلوط وأجتهاد منهم جميعآ وكان أجتهاد أغلبه خاطيء لأن الحقيقه الوحيده أن التقرير سلم لرئيس مجلس الأداره ولايعلم أحد عنه شيء إلا الكابتن حسين لبيب وأنا وشخص ثالث أثق فيه جدآ ولكن لا أستطيع ذكر أسمه فهو صديق مقرب أثق فيه وأستشيره في أمور تختص بعملي وقد نصحني هذا الصديق بتعديل بعض الأشياء الموجوده في التقرير لأنها كانت بلغه حاده لعلاج بعض السلبيات وصدقوني كل من تكلم عن تقريري كان يجتهد وللأسف كل من أجتهد في هذا الموضوع أخطأ في 90‎%‎ من سرد كلام في التقرير وأصاب فقط في 10‎%‎ وهي معروفه للجميع وكانت أغلب الأخطاء في التوصيات فكل ماقيل للأسف ليس له علاقه بالحقيقه ومنها مثلا أنني أوصيت بالأستغناء عن صلاح مصدق هذا غير حقيقي وكثير وكثير من المغالطات وأستغرب من هذه الأخبار والمنشورات وأحيانا أشعر أنها متعمده ولكني لا أجزم علي ذالك وأقول للجميع هذه الأخبار وتداولها سواء بحسن نيه أو بسوء نيه توقع أي فريق

واقولها وبصوت عالي ليس من مصلحة مصر ولا الكره المصريه ولا الكره العربيه والأفريقية ولا حتي العالميه أن يقع الزمالك وإن شاء الله بدعم جمهور لم ولن يقع الزمالك ففي أحلك الظرف فاز الزمالك بلقبين في سنه السوبر الأفريقي وكأس مصر

كرة القدم في مصر صدقوني قائمه علي عمودين ليس من مصلحة مصر أن يهدم واحد منهم سواء زمالك أو أهلي والعقلاء يعرفوا جيدآ أنا تاريخ أكثر من مائة سنه لن يستطيع أحد أن يحل محله أو يهدمه هذا التاريخ الكبير لنادي الزمالك خلق جمهور عظيم عريق وفي والله المستعان

وعلي الرغم من جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهتني خلال فترة عملي وخصوصآ أول أسبوع كل واحد أدلي برأيه هذه التحديات ذادتني أصرار علي قبول هذه التحديات والصعاب وبفضل الله وحده نجحنا ليس فقط في نهائي كأس مصر ولكن أيضآ نجحنا بعد معسكر الإسماعيليه رغم عدم أكتماله بالصوره التي كانت موضوعه له نجحنا بفضل الله وحده وبدأ الفريق يأخذ شكل أخر في أخر مباراتين بالدوري مباراة بتروجيت ثم مباراة فاركو وأي متابع للفريق عن قرب بدأ يشعر داخل التدريبات بمتعة كرة الزمالك علي الرغم من المعوقات الخارجيه لكن بفضل الله تعالي فصلنا الفريق تمامآ داخل الملعب عن الأجواء الخارجيه فبدأت محاضرات الفيديو تأخذ وضعها الأحترافي وبدأت التدريبات داخل الملعب تأخذ شكل مختلف فكل لاعب كان شريك معنا في خلق جو من الألفه والوصول إلي بداية طريق لفريق ممتع بأسلوب وأستايل لعب واضح المعالم وأسماء شابه أحلم بأن يكونوا نجوم في المستقبل القريب أمثال سيف جعفر لاعب كبير ويحتاج فقط إلي ثقه سيكون مؤثر جدآ

محمد السيد أستايل لاعب أوربي ماشاء الله

إيشو الخليفه الأول لمهارة وقدرات مصطفي فتحي أما مايخص نجوم الفريق فأريد من جمهور الزمالك العظيم أن يثق في لاعبينك فمثلا

1- عمر جابر أذكي وأمهر رايت باك في مصر وذو خلق وشخصيه

2- الونش أفضل مدافع قلب في مصر مع حسام عبدالمجيد

3- فتوح أفضل لفت باك في أفريقيا وبعده بن تايج

4- شحاته لاعب بأستايل مختلف عن الجميع قدرات هائله

5- ناصر ماهر امهر لاعب في مركز 8 في مصر وليس جناح كما كانوا يطلبوا منه

6- عبدالله السعيد محترف في كل شيء حقيقي وكفاءه عاليه

7- دونجا وشلبي قدراتهم هائله يحتاجوا إلي مصالحه وفتح صفحه جديده مع جمهورهم

8- ناصر منسي هو المهاجم الوحيد في مصر مع وسام أبوعلي الذي لايخيب ظنك فيه أنه في أي لحظه سيحول النتيجه وحدث معه في السوبر ونهائي الكأس شخص محترم ودود وكمان قدرات هائله

9- أيمن أمير أنتظروا مهاجم شرس في المستقبل القريب

10- شيكا الأسواني الجدع وواحد من أمهر لاعبي مصر عبر تاريخها مواقفه قبل نهائي الكأس لاتنسي ودعني من المواقف سأتحدث عن قدراته عندما أشتغل شيكا بصوره صحيحه أصبحت جريته متحرره وفي أي لحظه ي