هشام يكن: أيمن الرمادي أهلاوي وهو أفضل مني في التدريب

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، ان ايمن الرمادي المدير الفني السابق للأبيض يمتلك قدرات فنية كبيرة ولكن ليس قدر طموح الزمالك

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أيمن الرمادي مدير فني محترم ويمتلك قدرات جيدة ولكن ليس قدر الزمالك

واضاف: تدريب الزمالك يختلف عن أندية سيراميكا والمصري وإنبي وقرار رحيله قرار صحيح

وتابع: أيمن الرمادي افضل مني من الناحية التدريبية على الرغم من انتماء أيمن الرمادي للنادي الاهلي

وواصل: لاعبي الزمالك هم من توجوا ببطولة كأس مصر وليس أيمن الرمادي، والرمادي ملحقش يتعرف على اللاعبين لذلك ليس هو من جلب البطولة

وأكمل: لم يزعجني ان ايمن الرمادي وهو مدرب أهلاوي من توج بكأس مصر وهو مدير فني فالجوهري سابقا توج ببطولات مع الزمالك وكان مدربا أهلاويا