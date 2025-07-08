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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن نادي الزمالك بات قريبًا من حسم صفقة هجومية من العيار الثقيل، حيث يجري التفاوض حاليًا مع مهاجم أجنبي ينشط في أحد الدوريات الأوروبية. 

وأكد هشام أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل انطلاق المعسكر المغلق للفريق، والذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار هشام إلى أن المهاجم الذي يستهدفه الزمالك يتمتع بمواصفات فنية قوية وقدرة تهديفية عالية، وهو ما يتماشى مع متطلبات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

صلاح مصدق مستمر مع الزمالك
 

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أن المدافع الشاب صلاح مصدق، أحد العناصر الصاعدة في صفوف الزمالك، سيستمر مع الفريق في المرحلة المقبلة بنسبة كبيرة. وأضاف أن الجهاز الفني أبدى إعجابه بمستوى اللاعب في الفترة الماضية، وفضّل منحه فرصة كاملة بدلاً من خروجه على سبيل الإعارة.
 

الزمالك يجدد مفاوضاته مع حارس الجونة
 

كما كشف هشام عن تحركات جديدة لإدارة نادي الزمالك بشأن تدعيم مركز حراسة المرمى، حيث عاد النادي لفتح باب المفاوضات مجددًا مع محمد علاء، حارس مرمى نادي الجونة.

وأوضح أن الزمالك يرى في علاء خيارًا مناسبًا لتدعيم هذا المركز، خاصة مع الحاجة لتوسيع قاعدة الخيارات في حراسة المرمى، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة


 

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