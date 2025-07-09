أيمن الرمادي يكشف كواليس أزمة معسكر نهائي كأس مصر

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل ما أثير حول مغادرته معسكر الفريق قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز في يونيو الماضي، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد “سوء تفاهم بسيط” وليس كما تم تداوله إعلاميًا.

شيكابالا يحل الأزمة.. والزمالك فوق الجميع

وأوضح الرمادي في تصريحات تلفزيونية أن القائد المعتزل محمود عبدالرازق “شيكابالا” لعب دورًا كبيرًا في إنهاء هذا التوتر، مشددًا على أن اسم الزمالك أكبر من أي شخص، بمن فيهم هو نفسه، مؤكدًا أن العمل مع هذا النادي أضاف له الكثير.

تجربة ناجحة وذكريات لا تُنسى

عبّر الرمادي عن سعادته الكبيرة بتجربته مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الزمالك نادٍ كبير صاحب جماهيرية واسعة تمتد من المحيط إلى الخليج. كما وجه الشكر لكافة أعضاء الجهاز الفني والإداري، وللاعبين الذين وصفهم بـ”المميزين والأذكياء” في تنفيذ التعليمات.

احترام متبادل رغم الخلاف

وفيما يخص التصريحات السابقة لوائل القباني، مدير الكرة السابق بالنادي، والتي أُسيء تفسيرها على أنها موجهة ضده، قال الرمادي إنه يحترمه ويُقدّر موقفه، مرجعًا ما صدر منه إلى “نقص في الخبرة الإدارية”، نافياً وجود نية للإساءة من أي طرف.



تكريم مستحق من إدارة الزمالك

من جهة أخرى، كرّم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أيمن الرمادي بمنحه درع النادي تقديرًا لمساهمته في تتويج الفريق بلقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز.

وحضر جلسة التكريم عدد من المسئولين أبرزهم هشام نصر نائب الرئيس، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق.

وفي ختام تصريحاته، أعرب “الرمادي” عن امتنانه للإدارة والجماهير، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة التي تجمعه بالنادي ستبقى مُستمرة، مُتمنيًا التوفيق للزمالك ولمشواره التدريبي القادم.



