مصطفى نجم يشيد بقدرات الفلسطيني آدم كايد: نجم واعد في الزمالك





أعرب مصطفى نجم الزمالك السابق، عن إعجابه الكبير بإمكانيات اللاعب الفلسطيني الشاب آدم كايد، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية وشخصية تؤهله للنجاح والتألق داخل صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

اهتمام منتخب فلسطين وكفاءة فنية متميزة

وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، أوضح نجم أن اللاعب لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بفضل مستواه المتطور، مشيرًا إلى أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلى جانب قدرته على أداء دور صانع الألعاب، مما يمنح الفريق تنوعًا تكتيكيًا مهمًا على أرض الملعب.

عقلية احترافية تناسب الزمالك

وأكد نجم الزمالك السابق أنه تابع عددًا من مباريات كايد، ووجد فيه لاعبًا يتمتع بعقلية احترافية وشخصية قوية تتناسب مع متطلبات اللعب في نادٍ كبير بحجم الزمالك. وأضاف أنه يخطط لزيارة اللاعب داخل النادي من أجل الحديث معه عن قيمة وتاريخ القلعة البيضاء، وتعزيز ارتباطه بالنادي.



حامد حمدان يطمح للانضمام إلى الزمالك

وفي سياق آخر، كشف مصطفى نجم عن رغبة قوية لدى اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في الانضمام إلى نادي الزمالك. وقال: “حامد مُصر على ارتداء القميص الأبيض، وأتمنى من إدارة نادي بتروجيت الاستجابة لرغبته”.

مكسب كبير للقلعة البيضاء

واختتم حديثه بالتأكيد على أن انضمام حمدان سيكون مكسبًا فنيًا مهمًا للزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بالإصرار والطموح اللازمين للنجاح داخل القلعة البيضاء



