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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم 20-7-2025

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز أخبار نادي الزمالك التي حدثت على مدار اليوم الأحد الموافق 20-7-2025.

محمد حمدي: المرور بجانب الزمالك شرف.. وأي لاعب يتمنى أن يمر بتجربة ناجحة في حياته مع نادٍ كبير مثله

نقل الناقد الرياضي عمرو الدردير، تصريحات عن محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي.

تيدي أوكو يخضع للكشف الطبي في الزمالك تمهيداً لضمه رسمياً

خضع الفرنسي تيدي أوكو، جناح فريق لوزيرن السويسري، للكشف الطبي في القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصطفي شلبي ينتقل إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه للزمالك

توصلت إدارة البنك الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الجفالي يقترب من مغادرة الزمالك وسط غموض حول وجهته المقبلة

اقترب اللاعب التونسي الشاب أحمد الجفالي من مغادرة صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من النادي الأفريقي التونسي بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة.

حامد حمدان يضغط للانضمام إلى الزمالك.. وغيابه عن مران بتروجت يزيد الأزمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط نادي بتروجت، في ظل تمسكه بالرحيل والانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل رفض إدارة ناديه التفريط في خدماته.

خاص | سيف الدين الجزيري مستمر مع الزمالك.. ولا توجد عروض للرحيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مصير المهاجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل طبيعي حتى الآن، ولا نية لدى الإدارة في الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

هل يرحل صلاح مصدق عن الزمالك؟.. مصدر يكشف الحقيقة

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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