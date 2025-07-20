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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجفالي يقترب من مغادرة الزمالك وسط غموض حول وجهته المقبلة

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي
منتصر الرفاعي

اقترب اللاعب التونسي الشاب أحمد الجفالي من مغادرة صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من النادي الأفريقي التونسي بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة.

ويقوم التونسي يامن بن ذكرى، لاعب الزمالك السابق، بدور الوسيط في المفاوضات، من أجل تسهيل انتقال الجفالي إلى صفوف الفريق التونسي، مستغلًا علاقاته القوية داخل الناديين.

ورغم تقدم المفاوضات مع الأفريقي، إلا أن اللاعب يبدي تفضيلًا للاستمرار داخل الدوري المصري، بحثًا عن فرصة مع نادٍ آخر داخل المسابقة المحلية، حتى لا يشعر بفشل تجربته مع الزمالك، وهو ما يضع بعض العقبات أمام إتمام الصفقة في الوقت الحالي.

ويواصل اللاعب حاليًا البحث عن عرض مناسب من أحد أندية الدوري المصري، في ظل عدم ظهوره بشكل منتظم مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

نادي الزمالك أحمد الجفالي الدوري المصري يامن بن ذكرى

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