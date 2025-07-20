محمد حمدي: المرور بجانب الزمالك شرف وأي لاعب يتمنى أن يمر بتجربة ناجحة في حياته مع نادٍ كبير مثله

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات محمد حمدي الظهير الايسر لنادي إنبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال محمد حمدي: "

المرور بجانب الزمالك شرف وأي لاعب يتمنى أن يمر بتجربة ناجحة في حياته مع نادٍ كبير مثل الزمالك".



ونفى حمدي تأثره بأي تفاصيل تخص بنود الإعارة خلال وجوده في الزمالك، مشددًا على أن تركيزه كلاعب محترف ظل منصبًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر دون الانشغال بأمور تعاقدية أو مستقبلية.

وحول ما أُثير بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي، قال حمدي: "ما قيل لم يتعدَ كلام الوكلاء، لم يصلني أي عرض رسمي من الأهلي، وكل ما تداولته وسائل الإعلام لم يكن دقيقًا"، مؤكدًا في المقابل أنه تلقى عروضًا خارجية جادة لكنها لم تكتمل بسبب خلافات مالية بين الأندية.

واختتم نجم إنبي تصريحاته بالتأكيد على أنه يسعى للعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل، واضعًا في اعتباره الاستفادة من كل ما مر به، سواء داخل الملعب أو خارجه، لصناعة مسيرة أكثر ثباتًا واستقرارًا.