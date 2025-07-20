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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي: تجربة الزمالك نقطة تحول.. والإصابات حرمتني من الظهور الحقيقي

محمد حمدي
محمد حمدي
إسلام مقلد

كشف محمد حمدي، الظهير الأيسر لنادي إنبي، عن كواليس تجربته القصيرة مع الزمالك، مؤكدًا أنها كانت مرحلة محورية في مشواره رغم قصر مدتها، مشددًا على أن اللعب بقميص نادٍ بحجم القلعة البيضاء كان بمثابة محطة مهمة لا تُنسى في مسيرته الكروية.

وقال حمدي في تصريحات إذاعية إن خوض موسم واحد مع الزمالك منحه الكثير على المستويين الفني والشخصي، مضيفًا: "اللعب بجوار نجوم كبار واختبار الضغط الجماهيري والإعلامي علّمني كيف أكون أكثر نضجًا داخل وخارج الملعب".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أن الإصابات كانت العائق الأكبر أمام تقديم أفضل ما لديه، حيث طاردته عدة إصابات مؤثرة خلال الموسم، بدأت بقطع جزئي في الركبة غيّبه شهرين، ثم شرخ، وأخيرًا إصابة نادرة بهواء في الرئة تطلبت فترة علاج امتدت بين ثلاثة وستة أشهر.

ونفى حمدي تأثره بأي تفاصيل تخص بنود الإعارة خلال وجوده في الزمالك، مشددًا على أن تركيزه كلاعب محترف ظل منصبًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر دون الانشغال بأمور تعاقدية أو مستقبلية.

وحول ما أُثير بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي، قال حمدي: "ما قيل لم يتعدَ كلام الوكلاء، لم يصلني أي عرض رسمي من الأهلي، وكل ما تداولته وسائل الإعلام لم يكن دقيقًا"، مؤكدًا في المقابل أنه تلقى عروضًا خارجية جادة لكنها لم تكتمل بسبب خلافات مالية بين الأندية.

واختتم نجم إنبي تصريحاته بالتأكيد على أنه يسعى للعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل، واضعًا في اعتباره الاستفادة من كل ما مر به، سواء داخل الملعب أو خارجه، لصناعة مسيرة أكثر ثباتًا واستقرارًا.

محمد حمدي نادي إنبي إنبي الزمالك

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