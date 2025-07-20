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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏المهدي سليمان ينشر صورة له مع شيكو بانزا من معسكر الزمالك

المهدي سليمان و شيكو بانزا
المهدي سليمان و شيكو بانزا
علا محمد

شارك المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق ولاعب الزمالك الحالي ،صورة مع شيكو بانزا عبر ستوري علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال معسكر الزمالك .

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الموسم المقبل سيكون مختلف للقلعة البيضاء في تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بسبب السرية في المفاوضات مع اللاعبين، ومهدي سليمان إضافة قوية لحراسة مرمى القلعة البيضاء وسيشعل المنافسة مع محمد صبحي ومحمد عواد".

وأضاف: "صفقات الزمالك التي تم الإعلان عنها حتى الآن قوية للغاية في الجانب الهجومي والنادي يسير بُخطى ثابتة في التدعيمات التي يحتاجها الفريق ومتفائل باللاعبين الجدد".

وأوضح: "الزمالك يحتاج التدعيم في مركز الظهير الأيمن بجانب عمر جابر وأيضا لاعب خط وسط مدافع مميز، وتجديد عقد عبدالله السعيد أمر هام وسيكون إضافة قوية للفريق بسبب خبراته الكبيرة داخل الملعب وغرفة الملابس".

المهدي سليمان الاتحاد السكندري معسكر الزمالك شيكو بانزا الزمالك

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