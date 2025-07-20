تيدي أوكو يخضع للكشف الطبي في الزمالك تمهيداً لضمه رسمياً

خضع الفرنسي تيدي أوكو، جناح فريق لوزيرن السويسري، للكشف الطبي في القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن اللاعب وصل إلى مصر مؤخراً، بعد التوصل لاتفاق كامل مع إدارة الزمالك بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك دخلت حالياً في المرحلة النهائية من المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري، الذي أبدى موافقته على رحيل اللاعب، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يسهل عملية انتقاله للفريق الأبيض.