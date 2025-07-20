حامد حمدان يضغط للانضمام إلى الزمالك.. وغيابه عن مران بتروجت يزيد الأزمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط نادي بتروجت، في ظل تمسكه بالرحيل والانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل رفض إدارة ناديه التفريط في خدماته.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، إن حامد حمدان يواصل الضغط على إدارة نادي بتروجيت للرحيل إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب تغيب عن مران الفريق، وصرح للمسؤولين بأن حالته النفسية لا تسمح له بالمشاركة، مما أدى إلى استبعاده من المباراة الودية الأخيرة أمام حرس الحدود.

ويتمسك نادي بتروجت ببقاء اللاعب ضمن صفوفه، رغم رغبته القوية في الانتقال إلى الزمالك، ما يفتح بابًا جديدًا من التوتر بين الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات حاسمة بشأن مستقبله.