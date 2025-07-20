هل يرحل صلاح مصدق عن عن الزمالك؟.. مصدر يكشف الحقيقة

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللاعب مستمر مع الزمالك حتى الآن، ولم يتلق أي إشعار من إدارة النادي بخصوص الرحيل، مضيفًا: "كل ما يصل إلى صلاح من مسؤولي النادي يؤكد تمسكهم به، وأنه سيكون أحد العناصر الأساسية للفريق في الموسم المقبل".

وأوضح أن هذه التأكيدات جاءت من مسؤولي نادي الزمالك وقطاع الكرة، لا سيما بعد إصابة المدافع أحمد حسام، مما عزز من فرص استمرار مصدق مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن صلاح الدين يحظى بإشادة مستمرة من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.