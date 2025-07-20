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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق يشيد بالصفقة الجديد

ادم كايد
ادم كايد
حسن العمدة

أكد مصطفى نجم، نجم الزمالك السابق، أن اللاعب الفلسطيني آدم كايد يمتلك إمكانيات فنية مميزة تؤهله لحجز مكانة أساسية داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: “آدم كايد لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب فلسطين، وهو لاعب يمتلك مقومات رائعة، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، تؤهله للنجاح مع الزمالك.”

وأضاف:"آدم يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يستطيع أيضًا أداء دور صانع الألعاب، وهذا يمنح الفريق تنوعًا تكتيكيًا مهمًا."

وتابع: “تابعت عددًا من مبارياته، وأرى أنه يتمتع بعقلية احترافية وشخصية قوية تناسب طبيعة اللعب لنادٍ كبير بحجم الزمالك. سأحرص على زيارته في النادي للحديث معه عن قيمة الزمالك وتاريخه.”

وفي سياق آخر، كشف نجم الزمالك السابق عن رغبة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في الانضمام للزمالك، قائلًا:"حامد مُصر على ارتداء القميص الأبيض، وأتمنى من إدارة بتروجيت تلبية رغبته لأنه سيكون مكسبًا كبيرًا للنادي."

مصطفى نجم الزمالك الفلسطيني آدم كايد آدم كايد منتخب فلسطين

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