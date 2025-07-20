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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 13 عامًا.. أحمد رفاعي يودع الزمالك برسالة مؤثرة

أحمد رفاعي، مدافع فريق الزمالك
أحمد رفاعي، مدافع فريق الزمالك
إسلام مقلد

أعلن أحمد رفاعي، مدافع فريق الزمالك، انتهاء رحلته داخل أسوار القلعة البيضاء، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 13 عامًا، كانت شاهدة على صعوده وتدرجه من فرق الناشئين إلى الفريق الأول، قبل أن يتلقى مؤخرًا قرار الاستبعاد من قائمة الموسم الجديد.

جاءت مغادرة رفاعي عقب خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد، إذ تغيب عن تدريبات الفريق الجماعية مؤخرًا، في ظل علمه بقرار الرحيل ضمن خطة الإحلال والتجديد التي ينتهجها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وودّع رفاعي جماهير الزمالك برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "يؤتِكم خيرًا مما أُخذ منكم.. ربما الفرص الضائعة هي نفسها القادمة، وكل أمور ربنا خير.. بعد 13 سنة داخل الزمالك ينتهي تعاقدي.. شكرًا لنادي الزمالك، وشكرًا لجمهوره العظيم على الدعم والمساندة في كل اللحظات.. وواثق أن هذا الدعم سيستمر معي في كل خطوة قادمة".

ويُعد رفاعي أحد اللاعبين الذين صعّدهم المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا إلى الفريق الأول عام 2022، في إطار سياسة الاعتماد على العناصر الشابة، قبل أن يتم تجديد عقده في ديسمبر الماضي لمدة 4 سنوات، إلا أن التغيرات الفنية التي طرأت على الفريق مؤخرًا أبعدته عن المشهد تمامًا.

أحمد رفاعي فريق الزمالك الزمالك القلعة البيضاء

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