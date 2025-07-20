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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي

ادم كايد
ادم كايد
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وتعاقد الزمالك خلال الفترة الأخيرة مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك ادم كايد صفقات الزمالك

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