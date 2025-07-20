ناقد رياضي مغربي يعلق على انضمام عبدالحميد معالي لنادي الزمالك

أكد ياسين كبيبي، الناقد الرياضي المغربي، أن اللاعب عبد الحميد معالي يُعد من أبرز المواهب المغربية الصاعدة، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية لصفوف نادي الزمالك حال إتمام التعاقد معه.

وقال كبيبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك:"عبد الحميد معالي لاعب موهوب ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ولديه قدرات فنية وتكتيكية تؤهله للتألق في الدوري المصري."

وأضاف:"اللاعب تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الدنماركية، لكنه رفض العرض لرغبته القوية في اللعب لنادي الزمالك، وهو ما يعكس مدى تقديره لقيمة النادي وتاريخه."

وحول الأنباء التي ترددت بشأن وجود مفاوضات مع لاعب اتحاد تواركة، قال كبيبي:"الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع حسام الصادق لاعب وسط اتحاد تواركة، واللاعب ليس ضمن حسابات النادي كما أُشيع مؤخرًا."